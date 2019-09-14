İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, Acil Servis kapatıldı

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçiler, iddiaya göre temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi, Karamürsel Devlet Hastanesine getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin Acil Servisi’ne girişler durduruldu.

Sağlık durumları iyi

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, "Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesine getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesinde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar" dedi.

İzmite sevk edildiler

İşçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.