DÜNYA

Siper ettiği beton direk hayatını bakın nasıl kurtardı

Brezilya'da silahlı bir kişinin saldırısına uğrayan adam, arkasına sığındığı beton elektrik direği sayesinde hayatta kaldı.

Saldırının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletli iki kişinin, yanlarında çocuk bulunan 2 kadın ve bir adamın önünde durduğu görülüyor. Görüntülerde, motosikletin arkasındaki adam silahını çekiyor ve kadınlarla konuşmakta olan adama doğru ateş ediyor. Peş peşe açılan ateşe karşı adam ise beton elektrik direğinin arkasına geçerek kendisini korumaya çalışırken, bir yandan da silahını çıkarmaya çalışıyor. Saldırgan ise direğin diğer tarafına geçerek ateş etmeye devam ediyor ancak mermiler beton direk ve duvara isabet ediyor. Ateş ettiği adamın elindeki silahı fark eden saldırgan, geldiği motosiklete binerek uzaklaşıyor.  Yerel medya, polisin, saldırganı ve beraber geldiği kişiyi aradığını duyurdu.

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