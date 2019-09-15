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Ebru Polat oturduğu yerden dans etti sosyal medyada rekor kırdı

Cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı Ebru Polat yine yaptığı bir paylaşımla takipçilerini coşturdu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen şarkıcı Ebru Polat son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarla gündem oluyor.

Can Yaman'ın kaslı vücuduyla ilgili yaptığı “Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek vermesi gelmez insanın! Bizimkiler bir de o tipleri ile ful kaprisli, kahır çekiyoruz” yorumundan sonra “Adama yürümemişim, resmen koşmuşum” sözleriyle gündeme gelen Polat şimde de Adana paylaşımıyla dikkat çekti.

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