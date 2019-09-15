Avcılar'da silahlı çatışma o anlar kamerada!
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.