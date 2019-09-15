DÜNYA

Hasta bakıcının dikkatsizliği tepkilere neden oldu

ABD’de hasta bakıcı, verandaya çıkardığı tekerlekli sandalyede oturan gencin, sandalyesinin frenini indirmeyi unuttu. Genç, oturduğu sandalye geriye doğru hareket etmeye başlayınca verandadan düştü. Gencin yaralanmasının ardından, hasta bakıcının işine son verildi.

Kuzey Karolina eyaletindeki Fayetteville bölgesinde hasta bakıcı, 20 yaşındaki felçli genci, evinin önündeki verandaya çıkardı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta bakıcının kapıyı açmak üzere olduğu ve o sırada telefonla konuştuğu görüldü. Oturduğu tekerlekli sandalyenin geriye doğru hareket etmesiyle 20 yaşındaki genç, verandadan düşerek yaralandı. Genç verandadan düşerken, hasta bakıcının son anda fark ettiği, ancak yetişemediği görüldü.

Yapılan inceleme sonucunda, hasta bakıcının, tekerlekli sandalyenin frenini indirmediği tespit edildi. Öte yandan, işini yaptığı sırada hasta ile ilgilenmek yerine telefonla konuşması da hesaba katılarak işine son verildi. Olay sonrası ABD basınına konuşan felçli gencin annesi Toni Taylor, “Telefonla konuşuyordu. Bu da şirket politikalarına aykırı bir durum. Tekerlekli sandalyenin frenini de indirmedi. Bu tekerlekli sandalyeler için birinci kuraldır” dedi.

Anne Toni Taylor’un, hasta bakıcıdan şikayetçi olduğu açıklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Anneler arasında da bir ayırım yapılıyor
Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Milliler badmintonda Tokyo 2020'ye bir adım daha yaklaştı
Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadise'nin 10 milyon sevinci! Böyle kutladı
Bir Aile Hikayesi 14. bölüm fragmanı
Magnum çekiliş sonucu kazananların isimleri belli oldu mu?
Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı
Ebru Polat oturduğu yerden dans etti sosyal medyada rekor kırdı
2020 ÖSYM sınav takvimi YKS ne zaman sınav tarihleri
'Emekli uçak' dalgıçları Saros'a çekiyor
ALES kaç dakika 2019 ALES/2 kaç soru çıkacak ÖSYM