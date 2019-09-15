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FETÖ'nün "mahrem abisi" polise zor anlar yaşattı -

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli'deki Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu "mahrem abi" olduğu ileri sürülen şüpheli Tokat'ta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçının, "Mustafa Şahin A. (36) bize 17-25 Aralık süreci sonrasında 10 sahte sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhine söylemde bulunmamız talimatını verdi." şeklindeki beyanı üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Şahin A, polis ekiplerince Tokat'ın Zile ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındığı evde, polisi karşısında görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ekipler, polis aracından indirildikten sonra bir süre direnen şüpheliyi, tekerlekli sandalyeye zorla oturtup, sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürdü. Şüphelinin, sağlık kontrolünde herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirlendi.

Daha sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen şüphelinin ifadesinde, "Dün neler yaşandı hatırlamıyorum, çocukken hastalık geçirdim. Darbe girişiminin yaşandığı gece hastalığım nüksetti. Bazen şoka giriyorum." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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