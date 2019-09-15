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CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Demirtaş çağrısı! Ancak bu şekilde çözülür dedi

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

CHP'li Mehmet Bekaroğlu hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle yaklaşık Edirne'de 3 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bekaroğlu'na göre; annelerin acıları ancak böyle dinermiş.

Milli Görüş doktrininden gelen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan, Diyarbakır'da HDP binası önünde 30 aşkın ailenin sürdürdüğü oturma eyleminin ardından dikkat çeken bir 'Demirtaş' çıkışı geldi.

Bekaroğlu'na göre; hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve çözüm sürecinin yeniden başlatılması durumunda çocukları eli kanlı PKK terör örgütünün zorla dağa çıkardığı çocukların annelerin acısı dinecek.

Videolu paylaşım

Sırrı Süreyya Önder ile Demirtaş'ın BDP milletvekili oldukları dönemde, Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e ulaştırmalarının ardından yaptıkları açıklamaya dair bir video paylaşan Bekaroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi;

Demirtaş'la ilgili son gelişmeler

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası harekete geçerek mahpusluk başvurusu yaptı. Talep kabul edilirse Demirtaş tahliye edilecek. Demirtaş, tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır

Ceza Mahkemesi 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülen dava duruşmasında mahkeme tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde ise karara itirazda bulundu. Ancak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.

33 aile oldu

Çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen anne-babaların HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13'üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33'e oldu.

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