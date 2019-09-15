Aksaray'da kuyuya düşen koyunu AFAD ekibi kurtardı

AKSARAY'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Aratol Mahallesi'nde Muzaffer Yerli'nin otlattığı koyunlarından biri, saat 10.00 sıralarında boş su kuyusuna düştü.
Yerli, kendi imkanlarıyla koyununu kurtarmayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi.
Olay yerine gelen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmanın ardından kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.
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