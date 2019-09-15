Tunceli vatandaşlar sokağa döküldü teröre lanet yürüyüşü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırı, Ağrı ve Tunceli'de bir araya gelen çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirilen "Teröre Lanet Yürüyüşü"yle kınandı.
Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti.Gruptakiler daha sonra tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde meydana kadar yürüdü.Burada STK'ler adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik saldırısını hep birlikte kınadıklarını söyledi.
Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez
Terör örgütü PKK'nın uluslararası güçlerin taşeronu haline geldiğini ve Kürt halkı başta olmak üzere ülke bütünlüğüne zarar verdiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:Terör örgütü PKK bu bölgede okullar yaktı, öğretmenleri kaçırarak katletti. Hangi tarafından tutarsanız tutun tam bir faciayla karşı karşıyayız. Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez."
Engin, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ve ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:"Biz Selahaddin'i Eyyübi'nin çocuklarıyız, hiçbir zaman inancımızdan taviz vermemiş ve haksız yere bir cana kıymayı asla uygun görmemişiz. STK'ler ve vicdan sahibi bütün insanlar adına bir kez daha teröre lanet ediyoruz. Diyarbakır'da şehit olan 10 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Diyarbakır'daki anneler umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşledi
Çocukları örgüt tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan kadınlara da işaret eden Engin, "Diyarbakır'daki annelerimize selam gönderiyoruz. Onlar umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşlediler. Bizler de o annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz." diye konuştu.