Edis 2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde hayranlarını coşturdu

GastroANTEP macerası, dün gece sevilen şarkıcı Edis konseriyle doruğa ulaştı. Seslendirdiği şarkılarla Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşatan Edis, “Banane”, “Buz Kırağı”, “Güzelliğine” adlı parçalarıyla bir kez daha sevenlerin gönlünde taht kurdu. Konseri izlemeye gelen binler, cep telefonunun ışıklarıyla konser alanını aydınlattı.