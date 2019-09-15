Yaşananlar unutuldu! CHP Aylin Nazlıaka'yı affetti Nazlıaka'dan ilk açıklama!

Atatürk portresi krizi nedeniyle Mart 2016'da CHP'den olaylı bir şekilde ihraç edilen Aylin Nazlıaka hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nazlıaka'nın af talebi CHP Parti Meclisi tarafından nihayet karşılık buldu.

2016 yılında Meclis'teki CHP'li milletvekilinin odasından Atatürk'ün resmini indirdiği iddiaları sonrası, partiden ihraç edilen önceki dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka partiye dönüş için ısrarlı çabaları sonuç verdi. Nazlıaka için af çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nazlıaka "Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü gündemle toplanan Parti Meclisi'nde gündem konularından biri Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin bağışlanıp partiye dönmeleri oldu.

Partiye dönmesi onaylandı

Yapılan gizli oylamada Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesi oylandı. Oylama sonucunda Aylin Nazlıaka'nın partiye dönüşü kabul edildi.

Oylama yapıldı

Aylin Nazlıaka için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda kullanılan oy sayısı 51, kabul oyu 28, red oyunun ise 23 olduğu açıklandı.

Nazlıaka'dan ilk açıklama

Kararı, Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'a değerlendiren Nazlıaka, 4 yıllık süreçte partisiyle ilişkisini koruduğunu belirterek "Yaklaşık 4 yıl süren bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Türkiye'nin CHP'ye, CHP'nin de herkesi kucaklayan bir parti olmaya ihtiyacı var. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Partimin bir neferi olarak, aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Ne olmuştu?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.