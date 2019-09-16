Bülent Turan'dan yeni parti açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni kurulacak partilerin şansı olmadığını söyledi. Bülent Arınç ile olan tartışmada tepkisinin Ahmet Türk ile ilgili sözlere yönelik olduğunu belirten Turan, bir kez daha o sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ahmet Davutoğlu döneminde dört danışmanın tüm Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu söyledi. Ortak akıl eleştirisiyle bu uygulamanın birbirine ters düştüğünü belirten Turan, yeni kurulacak partilerin AK Parti karşısında şanslarının olmadığını kaydetti. Turan, Bülent Arınç ile ilgili tartışmada da üslup sorunu bulunduğunu söyledi.

Bülent Turan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Bülent Arınç'a yönelik eleştirilerinin kişisel olmadığını, Ahmet Türk'ün terörle iltisakı yoktur diyen kim varsa onlara yönelik olduğunu belirten Turan şöyle konuştu:

"Ben yaş itibariyle konum itibariyle haddimi ve hukukumu iyi bilen bir insanım. Dediğiniz gibi hararetli bir tartışma olmadı. Ben Ahmet Türk'ün terörle iltisakı yoktur diyen kim varsa "Hadi oradan dedim" bir daha diyorum. Siz derseniz size de söylerim. Ahmet Türk veya bir başkası, terörle ilişkisi olan kim varsa bunu masum gösteren anlayışa kızarım.

"Partimizin politikasını savundum"

Bakınız Bülent Arınç, bizim yaş olarak büyüğümüzdür. Tarihimizde ciddi hatıraları vardır. Hepsini kabul ediyoruz bunların. Fakat bu dil, sizin ifadenizle hararetli dil benim değil. Ben grup başkanvekiliyim. Sayın genel başkanımızdan sonra partimiz adına en çok radikal biçimde politikasını savunacak bir kaç kişiden biriyim. Görevimiz bu bizim. Tabii ki dilimiz bazen muhalefetin sert eleştirileri karşın biz de aynı sertlikle davranabiliriz. Meclis'teki ya da başka programlarda o iddiaların ağırlığından, bazen hakarete varan ifadelerden etkilenerek cevaplar verebiliyoruz. Hadi oradan ifadesini tartışabiliriz. Bülent Bey deseydi ki sana yakışmadı bu. Ben onun gönlünü alırdım. "Hadi oradan" ifadesindeki kastım Ahmet Türk ile ilgili bölümde yapılan eleştiridir. Hükümetin, devletin durduğu bir yer var. Kayyım atanmış siz bu kayyımların atanmasından sonraki süreçte ısrarla Ahmet Türk'ün iyiliğinden bahsediyorsunuz. Mesele Bülent Arınç meselesi değil. Mesele terörle ilgili durduğumuz bir yer var. Bunu ben savunmayacaktım da kim savunacak Allah aşkına! Hararetli dediğimiz şey Bülent Bey'in benim de yakıştıramadığım bir ifadesi oldu. Bırakın Bülent Arınç'ı bu partiye zerre kadar katkı sağlamış kim varsa onun gönlünü almak bizim görevimiz.

"Ahmet Türk terörü kınadı mı?"

Ahmet Türk bu kadar iyiyse daha iki gün önce 7 tane sivil Kürt vatandaş öldürüldü. Ahmet Türk'ten tek bir ses çıktı mı? Dönün geriye Yasin Börü'de dönün geriye Eren Bülbül'de dönün geriye Aybüke öğretmende bir tek Ahmet Türk'ten kınama çıktı mı? PKK'ya karşı bir söylem çıktı mı? Nasıl olur da böyle etkin bir süreçte terörle ilgili çok net olduğumuz bir süreçte, bakanlığımızı hükümetimizi devlet başkanımızı belki üzen bir tavırda olabiliriz. Benim isyanım buna! Bir kez daha söylüyorum. Sayın Arınç'ın yaşına, emeğine asla bir şey söylemiyorum. Tabii ki bir şey söyleyeceğiz ama tırnak içerisinde belden aşağıya bir tarzda "senin boyun küçük" işte "sivrisinek" bunlar yakışmadı!

Arınç'ın "haddini bilsin, yazık olur" sözleri

Haddini bilsin sözüne eyvallah! Hepimiz haddimizi bilelim. Bakın ben parti ahlakını bilen bir insanım. 12 yaşında 87 seçimlerinde Tayyip Bey'in yanında şiir okudum. O yıllardan bugüne 30 yıl geçti. Belki yaşım genç ama bu davanın orasında burasında varım bir şekilde. Partime zarar verecek söylem, ekranda polemik kendi partilisiyle kavga etmek benim için değil. Ben bunu yapmam. Fakat o kadar yoğun bir tepki oldu ki Bülent Bey'in bana söylediklerinden sonra biraz da gençliğin etkisiyle tabiri caizse kızarak gaza gelerek o minvalde cevap verseydim kendimden utanır, aynaya bakamazdım.

"İstirham ediyorum araştırma yapılsın"

Bu yazık olur ifadesini ona sormak lazım. Yazık olurdan kastı vekillikse ve biterse şereftir. Sekiz yıl bu görevi yaptım. Çanakkale'de deli gibi vekillik yapıyorum, köy köy geziyorum. Yazın üç ay boyunca tatile gitmeden tüm ilçeleri, köyleri muhtarları gezdim.

İstirham ediyorum hangi araştırma şirketi olursa olsun. Hangi muhtar, STK, belediye ve CHP'li belediyeler dahil. Arasınlar Bülent Bey, Çanakkale'ye katkı sağladı mı sağlamadı, seviliyor mu sevilmiyor mu sorsunlar.

Yine Bülent Arınç'ı işaret etti

Siyasette bunlar olur vekil olmak isteyip de olamayan. Bülent gitmeden bize burada hayat bulamayız diyen bir grup arkadaşımız var orada. Toplam 5-6 kişi 7 kişi değil. Bu arkadaşlarımızın partiyi büyütmek yerine sadece kendi makamlarıyla ilgili iletişim kurmaya çalışıyorlar. Maalesef bu arkadaşlarımız da Bülent Bey'e yakınlar anladığım kadarıyla. Aynı dile kullandı Bülent Bey!

Ahmet Davutoğlu'nun istifası

Biz bırakın genel başkanlık yapmış, bakanlık yapmış bir insanı bir üyemizin bile istifasını üzüntüyle karşılarız. İstemeyiz bunu! Keşke kimse istifa etmese bu başka mesele. İstifa ederken kendi ikbal kavgasını tamamen AK Parti'yi itham ederek büyük bir suçlamayla yaparsanız bu haksızlık olur diye düşünüyorum. Keşke Ahmet Davutoğlu derslerine devam etseydi. Keşke Sayın Davutoğlu o vakfın başkanlığında olup gençlere hizmet etseydi. Akademisyenlikle siyasal anlayışın zaman zaman çakışmasını sertleşmesini, teorikle pratiğin uymadığını çok kez görmemizin son örneği olarak düşünüyorum.

Ayrılanlar aday gösterilmeyenler

İstifa ederken yanınıza aldığımız tüm arkadaşlar son seçimlerde AK Parti'den aday adayı olmuşlarsa o zaman size bu ikbal kavgası derim. Çünkü o arkadaşların hepsi ama belediye başkanlığına ama vekilliğe adaydılar. AK Parti madem felsefesinden kopmuş ve ortak akıldan kopmuştu da neden siz düne kadar adaydınız.

Herkes bilir ki Sayın Davutoğlu döneminde üç dört danışman arkadaşımız tüm Türkiye'yi yönetmeye talipti. Hatta partiyi bakanları yönetmeye talipti. Ortak akıl iddiası başka bir şey bunu yapmak başka şey!

"Yeni kurulacak partilerin şansı yok"

Hiçbir endişem yok! Sayın Erdoğan, İstanbul başkanı olduğu gün de bugün de aldığı oyun neden bir fazlasını almadık diye araştıran bir kişi. Sayın Erdoğan bu çalışmayı yapıyor şu an. Türkiye'de dört sene önümüzde bir dönem var. Tersine bakıp bir de. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde kavgalar darbe girişimleri yerel seçimler hep bir yoğunlukta geçti. Sayın Erdoğan bu dört yılda nasıl hizmet edilir, her alanda Türkiye nasıl ayağa kaldırılır gösterecektir.

Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı."