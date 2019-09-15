Bahçeli'den CHP'ye kurşun gibi yeni sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da HDP ve CHP'ye yüklendi. YPG'ye ses çıkarmayan CHP'nin HDP ile yattığını PKK ile kalktığını söyleyen Bahçeli, ABD'nin verdiği sözleri tutmaması halinde Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'tan sonra geldiği Erzincan'da yaptığı konuşmada HDP ve CHP'ye yüklendi. Çıbanbaşı olan HDP'nin hukuk ve demokrasi içinde gereken cevabı alması gerektiğini belirten Bahçeli, CHP'nin duruşunun ise kaygı verici olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerini sürdüren Bahçeli bugün Bayburt'tan sonra karayoluyla Erzincan'a geldi. Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret eden Bahçeli, vatandaşlara seslendi. 31 Mart seçimlerinde verilen destek için Erzincanlılara teşekkür eden Bahçeli, vatandaşların beklentilerinin karşılıksız bırakılmayacağını belirtti. "MHP umudun aydınlığı demektir" diyen Bahçeli, "MHP huzurun sıcaklığı, millet ve vatan sevdasının eğilmez başı demektir. MHP sarsılmaz duruştur. Hamdolsun bu duruş, bu şuur Erzincan'a da damgasını gönül seferberliği ile vurmuştur" dedi.

Türkiye'nin bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu ifade eden Bahçeli, kanlı terör örgütün dağ kadrosunun günbegün eridiğini vurguladı. "İnsan ve mali kaynakları kurutulan terör örgütüne Mehmetler vurdukça hainlerin gövdesi kökünden ayrılmış ağaç gibi devrildi" diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ileri atıldıkça teröristler kaçacak delik aramaktadır. Mağara kovuklarına, belediye koridorlarına gizlenmek çare değildir. Terörle mücadele gücüne güç kattıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır. Küresel destek lobisi bulunan örgütün hunhar eylemleri ağır sonuçlara neden oldu. Bu sosyal ve ekonomik fatura katlandı, kabardı. 12 Eylül günü terörün hain ve karanlık yüzü kendini gösterdi. Diyarbakır Kulp kırsalında odun toplamaya giden vatandaşlara yönelik kanlı saldırıda 7 kardeşimiz şehit oldu, 10 kardeşimiz yaralandı. Üzüntümüz çok büyüktür. PKK masumların canına kasteden, bebeklere kurşun sıkan ihanet şebekesidir. Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivil vatandaşlarımıza ateş açmakta, nefret yağdırmaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır. Diyarbakır Kulp'ta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İnanıyorum ki dökülen kanlar yerde kalmayacak, hesap mahşere bırakılmadan bu dünyada görülecektir" diye konuştu.

"Rezaletin daniskasıdır"

HDP'li milletvekilinin 'Kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın devam edecektir' sözlerine tepki gösteren Bahçeli, bunun Anayasal bir suç olduğunu söyledi. Bahçeli, "Bir HDP'li milletvekilinin sözde Kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın devam edeceğini söylemesi rezaletin daniskasıdır. Bu dil yasalara ve Anayasa'ya göre suçtur. Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür. HDP çıban başıdır mutlaka hukuk ve demokrasi içinde hak ettiği ve layık olduğu cevabı almalıdır. PKK köşeye sıkıştıkça HDP bunalmakta, telaşlanmaktadır. PKK kan kaybettikçe milletvekillerinin dilleri zehir saçmaktadır. HDP demek PKK, cinayet, cehalet, cürüm demektir. HDP demek Türkiye'ye kurulmuş tuzak demektir. Anaların feryat figanları terör kaynağı HDP'yi boğacaktır" dedi.

"Fırat'ın doğusuna mühür vurulmalıdır"

Teröristlerin gizlendikleri alanlar neresi olursa olsun baştan aşağı temizlenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: "Fırat Nehri boyunca Türk Milleti gereğini yapmalı, güvenli bölge kurulursa ne ala, yok ABD, PKK-YPG'nin derdine düşüp hala teröristleri koruma yanlışına devam ederse Fırat'ın doğusuna Türk Milleti'nin iradesi mührünü vurmalıdır. Türkiye'deki sığınmacılar inşa edilecek güvenli bölgede iskan edilmelidir. Ülkemizin en başta Suriye kaynaklı sığınmacı dalgasını kaldırmaya tahammülü kalmamıştır. ABD'nin terör örgütüne inat ve ısrarla silah vermesi müttefiklik hukukuna zarar vermektedir. ABD'de şahinler diye bilinen aslında akbaba olarak tanımlanan zihniyet tasfiye edildiğine göre gelişmelerin seyri iyimser beklentileri kamçılayacaktır. Hiç kimseye diyet borcumuz yok, izin isteyecek durumumuz yoktur. Kimseye eyvallahımız da olmayacaktır. Türkiye işgalci değildir, işgale de niyeti yoktur. Ancak vatanımızı doğrudan ve dolaylı vasıtalarla istila etmek için pusuya yatmış olanları da doğduklarını doğacaklarına pişman etmek vatan görevidir."

"CHP'nin duruşu kaygı vericidir"

Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Bu süreçte CHP'nin duruşu ise kaygı vericidir. Bölücülerle verkaça giren terör örgütüyle heyecanla kucaklaşan CHP'nin yolu yol değildir. HDP'nin eline avucuna düşen CHP ortadadır. PKK'ya göz kırpan, YPG'ye ses çıkarmayan CHP küresel güçlerin sözcüsüdür. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler, varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar? Türk milletinin onay verdiği hükümet sistemine çamur atan, leke süren müflis bir zihniyet millete nasıl hizmet edecek. CHP'ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır. Ekonomi batmış, ülke bitmiştir. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye beka mücadelesi verir Kılıçdaroğlu, bekaya destek vermez, terörü kınamaz. Terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl kokuşmuşluktur, siyasi dağılmadır? Bu CHP'nin bir kez olsun ABD'ye tepki gösterdiği duyulmuş mudur? CHP, HDP, İP'in amacı kaostur. Zillete düşmüş HDP ile aynı bedene girmiş doku ve organ nakli yapmıştır. HDP ile yatan CHP, PKK ile kalkmış, YPG ile kader ortaklığı yapmıştır. Bunun neresinde Kuvayı Milliye ruhu vardır? Neresi Atatürk'ün emanetine benzemektedir. İstiyorlar ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çöksün, Türkiye tökezlesin düşsün, terörle mücadele dursun, yeni bir çözüm süreci başlatılsın. Yeni bir Anayasa yapılsın. Türkiye önce özerklik, sonra federasyon, ardından çözülme ve bölünme aşamasına paldır kültür gitsin. Türkiye ne CHP ne HDP'ye kurban edilmeyecektir. Türkiye ne teröre, emperyalizmin kumpaslarına teslim olmayacaktır. Türk Milleti kendi kaderine kendisi yön verecek geleceğin istikametini çizecektir. Türkiye zalim hesaplara imanla direnecektir. Milli güvenliği sağlamak için komşu coğrafyalarda huzur ve barış konusunda ne gerekiyorsa yapmalıdır. Terörü doğduğu bataklıkta boğmalıdır. Erzincan'ın güvenliği Fırat'ın doğusunda başlayacaktır. Gelecek güney sınırlarımız boyunca göstereceğimiz cesarete, dirayete ve kararlığa bağlıdır. Jeopolitik gelişmeleri okuyup, planlarımızı geliştirmezsek bekamızı tehdit eden, sınır ötesindeki tehlikeli yangın ülkemize sıçrayacaktır. Biz bugün vatan savunuyoruz her kardeşimizi bu savunmaya katılmaya, bir olmaya beraber olmaya çağırıyorum. Sakarya Zaferi'nin 98'nci yıl dönümü kutlanmıştır. Sakarya Zaferi doğru taktikle beslenen devasa bir zaferdir. İnanmışlığın, iradenin ve istiklal aşkının mükafatıdır. Tarihte hiç bir başarı tesadüf değildir. Hiç bir zafer kolay yoldan elde edilmemiştir. Millet varsa tarih vardır, tarih varsa hainler eksik olmayacaktır. 'Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır, o satıh da tüm vatandır' inancıyla Sakarya'da düşmanı durdurduk. Aynı irade bugün de vardır. Vatan bütündür adı Türk Vatanı, millet birdir adı Türk milletidir. Albayrak inmeyecek ezanlar susmayacak Türkiye hedefe ilerleyecektir. Kardeşliğimiz kaderimizde, kavgamız zalimlerledir. Hiç bir Türk vatandaşı ikinci sınıf değildir. Türkiye'nin zencisi, ötekisi olmamış olmayacaktır. Bu topraklara zoru görünce geri dönmek için gelmedik, kiracı olarak bulunamadık. Her zerresine emek verip ter akıttığımız aziz vatanımızı fedakarlıklarla müdafa ettik, yine müdafa edeceğiz. Kutlu ceddimizin emanetini çiğnetmeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhur ittifakının önemini de anlatan Bahçeli, miting sonrası karayoluyla Erzurum'a hareket etti. Bahçeli, burada bir süre dinlendikten sonra uçakla Ankara'ya gidecek.