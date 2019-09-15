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Oktay'dan Çobanbey saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çobanbey'de bir hastane yakınlarındaki otoparkta düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sınır dışında da kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye-Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında saldırıyı lanetleyen Oktay, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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