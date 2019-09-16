"Biz tatil yapmadık" afişi astıran başkana Ekrem İmamoğlu'ndan destek

ANKARA Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "Biz tatil yapmadık" afişine gelen yorumlara geçtiğimiz günlerde yaptığı Bodrum tatiliyle eleştirilerin hedefi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, "Belediye başkanlarımız candır" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medyadan kendisinin hazırlattığı afişte bulunan "Biz tatil yapmadık" yazısı için gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.

"Ekrem İmamoğlu candır"

Taşdelen, "Her yıl yaz etkinliklerimizi anlatmak için astığımız afişi, öküz altında buzağı arayan fitneciler diline dolamış… O afişin @ekrem_imamoglu başkanımızla ilgisi, alakası olmadığı gibi, kimse de bizi aramadı. Fitnenizde boğulun, @ekrem_imamoglu candır" ifadelerini kullandı.

Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 15, 2019

İmamoğlu'ndan destek

Taşdelen'e gelen tepkilere dayanamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek için, "Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır" ifadelerini kullandı.