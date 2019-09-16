Isparta'da feci kaza Ortalık savaş alanına döndü
ISPARTA’da otomobilin aynı yönde önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılırken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.
ISPARTA-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada; iddiaya göre, Ahmet Ç. yönetimindeki 07 LAA 35 plakalı kamyon ile aynı yönde arkadan gelen Ahmet K. yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
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Kamyona arkadan çarpan otomobil metrelerce sürüklendi.
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Kazada ortalık savaş alanına dönerken, otomobil sürücüsü Ahmet K. ile beraberinde yolcu olarak bulunan Zübeyde K., Beyza K. ve Sude K. yaralandı.
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Yaralılardan ikisi, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.
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