Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan CHP'li vekillere zehir zemberek sözler!

CHP'li vekillerin 'Cumartesi Anneleri' eylemine katılmalarI ve HDP binası önündeki annelere destek vermemelerine değinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Ulan öküzler, ben size 'alçaksınız' derim, 'teröristsiniz' derim. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur olmasa ne olur?" ifadeleriyle çok sert yüklendi.

'Cumartesi anneleri' mi 'dağa kaçırılan çocukların anneleri' mi?' başlıklı yazısında Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal'a ağır ifadeler kullanan Karahasanoğlu, "Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyen annelerin eyleminin 'arkasında devlet olduğu' iddialarına tepki gösteren Karahasanoğlu, "Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur, olmasa ne olur?" diye sordu.

Yazısının ilgili bölümünde Karahasanoğlu şunlara değindi:

"Ölümüne size karşı da çıkmayız.."

Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum.. Mahmut Tanal için söylüyorum..

Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu.

Ama sizler.. Kendi partinizin önünde yapmanız gereken gösteriyi, gidip başka yerlerde yapıyorsunuz.. Derdinizin, “kaybolan çocukları” bulmak olmadığını da, Diyarbakır annelerine destek vermemekle ispatlıyorsunuz.. Şunu da kabul ederim. “Ben, Cumartesi annelerinin eylemine gitmek istiyorum” dersiniz.. 'Var, git' deriz.. “Niyetini, samimiyetsizliğini gösterdin” deriz.. Destek vermeyiz, normal bir tavır olarak yorumlamayız ama.. Ölümüne size karşı da çıkmayız..

Ağır ifadeler kullandı

Ama sizler.. Cumartesi anneleri için gösteriye gidip, 25 yıl önce kendi koalisyon ortaklığınız döneminde kaybolan insanlar üzerinden, bugünkü iktidarı suçlarken.. Diyarbakır'da, çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemleri için, 'Köpürtülüyor. Devlet organize ediyor, kayyım atamalarını gözlerden kaçırmak için devletin bir operasyonu' derseniz.

Ben size.. 'Alçaksınız' derim 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim..

"Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun"

Ulan öküzler.. Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun.. O annelerin çocukları dağa kaçırılmış mı? Kaçırılmış. Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar.. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur.. Olmasa ne olur?"

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