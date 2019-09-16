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Yeni kabine kulisi yeri en sağlam 3 bakanı Ahmet Hakan açıkladı

Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili aldığı son kulisi paylaşan Ahmet Hakan, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın yerinin sağlam olduğunu yazdı.

Yerel seçimlerden sonra gündeme gelen kabine değişikliği iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Seçim sonrası yepyeni AK Parti sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişimi hükümete de yansıtması bekleniyor.

Kabine değişikliğiyle ilgili soruya "Biz kabineyle alakalı konuda ihtiyacımız olduğu anda bu tür bir şeyi yaparız. " diyerek kapıları açık tuttu. Peki kimler gider kimler kalır? Merak edilen konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan son kulisi köşe yazısında paylaştı:

Yeri en sağlam üç bakan

YALANLARA dolanlara, atmasyonlara falan itibar etmeyin. Ben size yeri en sağlam olan üç bakanın ismini vereyim:

- BERAT ALBAYRAK: Kabinedeki yerini kesinlikle koruyacak.
- SÜLEYMAN SOYLU: Değiştirilmeyecek bakanlar arasında.
- FAHRETTİN KOCA: Yeri sağlam bakanlardan...

Peki ya gerisi? Gerisi için bir şey diyemem... Her an her şey olabilir.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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