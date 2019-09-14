Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı Alman gazetelerini 17 yıldır biriktiriyor

Aylık 150-200 TL harcıyor

2010'dan sonra gazeteleri tamamen ayırmaya başladığını, 15 Temmuz, seçim gibi özel günler hemen hemen tüm gazeteleri almaya çalıştığını kaydeden Hasan Kurucan şöyle devam etti:

"Dergi, afiş, broşür, kitap ne varsa takip edip almaya başladım. Sonunda da bir odaya sığmayacak kadar arşiv oldu. Bu şekilde hala devam ediyor. Günlük 2, 3, 4 gazete alır okurum iş yerinde buraya getiririm. Abone olduğum özel 2- 3 tane aylık ve haftalık çıkan dergiler var. Ben maddi yönden bakmıyorum zaten düşünmüyorum, imkanlarım dahilinde günlük gazetelerimi alıyorum, dergimi, kitabımı alıyorum. Aylık 150-200 TL gibi meblağ çıkıyor."