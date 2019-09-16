Nihat Özdemir: PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim'in cezasının 19:05'te açıklanmasının ardından Galatasaray’da büyük infiale neden olan konuyla ilgili konuşurken ''PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir futbol gündemine bomba gibi düşen 19.05 olayı ile ilgili olarak Beyaz Futbol'a konuştu.

TFF hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Özdemir, ''19.05'te açıklanmasını ben de istemezdim. Biz sitemize 18.58'de koymuşuz. Takip eden işlemler devam etmiş ve maalesef 19.05'te twitter hesabında yayımlanmış. Bu kasıtlı bir şekilde yapılmışsa soruşturmamızı açarız. Üzerine gideriz.'' dedi.

'Bunun şahsıma yapılmış bir hareket olduğunu düşünmüyorum'

Bunun Galatasaray tarafının söylediği gibi bir komplo olmadığına inandığını söyleyen Özdemir, 'Bunun şahsıma yapılmış bir hareket olduğunu düşünmüyorum' dedi.

'Biz cevap vermemiz icap ederse çıkar cevap veririz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendiren Özdemir, ''Biz cevap vermemiz icap ederse çıkar cevap veririz. Kendi bileceği iştir. Ne isterse yapabilir. Aziz Yıldırım da TFF'den yüksek bir ceza aldığında benim istifa etmem gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Biz işimize devam ettik. Aziz Yıldırım en yüksek cezasını benim TFF'de Başkan Vekili olduğum zaman almıştır. Kamuoyunda yapılan bu açıklamalar Türk Futbolu'na zarar veriyor.'' ifadelerini kullandı.

Hakemlerden memnun

Kendisine yeni sezonda hakemlerin performansı sorulan Başkan Özdemir hakemlerden gayet memnun olduğunu ifade etti.

Moldova’da kritik zirve

Öte yandan Galatasaray’da büyük infiale neden olan ve Tahkim Kurulu’nun üç maça indirdiği Fatih Terim’in cezası, kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de kendi içinde bu konuyu gündemine aldı.

'Ben PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım'

Milliyet'in aktardığı bilgiye göre; Aslında milli maç nedeniyle Moldova’ya giden TFF Yönetimi’nin Courtyard by Marriott Chisinau Otel’deki toplantısında adeta tek gündem maddesi bu idi. Doğu bölgelerine yaptığı yatırımlar karşısında bölücü terör örgütünün hedefi haline gelen Özdemir, “Ben PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım” ifadelerini kullanmış.