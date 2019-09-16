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Tarkan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik ve başarı dileği

Megastar Tarkan, İngiltere'de düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Sümeyye Boyacı'yı (16) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.

20-21-23 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kutlayarak tebrik etti. 

Tarkan, Sümeyye Boyacı'nın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Seninle çok ama çok gurur duyduk canımız @sumeyyeboyacii
Seni seviyoruz❤️ Başarıların daim olsun 🙏🏻" notunu yazdı. 

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