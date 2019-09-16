Yonca Evcimik'in bikinili pozları ağızları açık bıraktı! Yaşı kaç biliyor musunuz?

Evcimik, bikinili paylaşımlarının altına şu notu düştü: "Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan 'Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?' sorusunun cevabı çok açık aslında.