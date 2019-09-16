Yonca Evcimik'in bikinili pozları ağızları açık bıraktı! Yaşı kaç biliyor musunuz?
Ünlü sanatçı Yonca Evcimik, yeni yaşını bikinili fotoğraflarıyla duyurdu. Fotoğraflara bakan 56 yaşında demez...
Yaşına rağmen, güzelliği ve fit fiziği ile her daim dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik, yeni yaşını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bikinili paylaşımlarıyla duyurunca hayranları şaştı kaldı. 56 Yaşına giren güzel şarkıcının fit vücudu çok konuşuldu.
Evcimik, paylaştığı bikinili fotoğraflarının altına yazdığı not ile nasıl genç kaldığına açıklık getirirken, yaşını hiç dert etmediğini de resmen kanıtladı.
Evcimik, bikinili paylaşımlarının altına şu notu düştü: "Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan 'Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?' sorusunun cevabı çok açık aslında.
Malum dış görünüş için her türlü nimetten yararlanmak mümkün ama insanın ruhunu genç tutmak için hiç bir tıbbi müdahale şansı yok. Ben ve içimdeki büyümeyen çocuk her daim genç ve enerjik kalmaya devam edeceğiz. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor."