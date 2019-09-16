Abdullah Avcı ile son 15 yılın en kötü Beşiktaş'ı

Beşiktaş’ta, 2005-06 sezonundan itibaren 10 hoca görev yaptı. Takımının başında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Abdullah Avcı, 4. haftalar itibarı ile en az puan toplayan isim oldu.

2019-20 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş, Süper Lig'in ilk dört haftasındaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Sivasspor'a 3-0, Gazişehir'e 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken sadece evindeki maçta Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup edebildi. Abdullah Avcı ve talebeleri, bu sonuçların ardından 4 puanda kalırken son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

9 hocanın gerisinde kaldı

2004-2005 sezonunda Vincente Del Bosque yönetimindeki Beşiktaş, ilk 4 haftalar itibarı ile 2 puan toplarken sonrasında görev alan 9 teknik adam da Abdullah Avcı'yı geçti. 2013-14 sezonunda Slaven Bilic, 12 puanla en iyi start yapan teknik adam unvanının sahibi oldu. Ertuğrul Sağlam ve Şenol Güneş, ikişer kez 10'ar puan toplayarak Bilic'i takip etti.





Başakşehir'le daha iyi başlangıçlar yapmıştı

Başakşehir'le bundan önceki iki yıl üst üste şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı, 2017- 18, 2018-19 sezonlarının ilk 4 haftasında 3'er galibiyet ve 1'er yenilgiyle 9'ar puan toplamıştı.



