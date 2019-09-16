HABER /  BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı ile son 15 yılın en kötü Beşiktaş'ı

Beşiktaş’ta, 2005-06 sezonundan itibaren 10 hoca görev yaptı. Takımının başında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Abdullah Avcı, 4. haftalar itibarı ile en az puan toplayan isim oldu.

2019-20 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş, Süper Lig'in ilk dört haftasındaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Sivasspor'a 3-0, Gazişehir'e 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken sadece evindeki maçta Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup edebildi. Abdullah Avcı ve talebeleri, bu sonuçların ardından 4 puanda kalırken son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı. 

9 hocanın gerisinde kaldı
2004-2005 sezonunda Vincente Del Bosque yönetimindeki Beşiktaş, ilk 4 haftalar itibarı ile 2 puan toplarken sonrasında görev alan 9 teknik adam da Abdullah Avcı'yı geçti. 2013-14 sezonunda Slaven Bilic, 12 puanla en iyi start yapan teknik adam unvanının sahibi oldu. Ertuğrul Sağlam ve Şenol Güneş, ikişer kez 10'ar puan toplayarak Bilic'i takip etti.



Başakşehir'le daha iyi başlangıçlar yapmıştı
Başakşehir'le bundan önceki iki yıl üst üste şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı, 2017- 18, 2018-19 sezonlarının ilk 4 haftasında 3'er galibiyet ve 1'er yenilgiyle 9'ar puan toplamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle dolar/TL 5.73'e kadar yükseldi
Nihat Özdemir: PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım
Devlet-tarikat ilişkisi! Dilipak'tan çok tartışılacak sözler: Bindikleri gemi batar
Erman Toroğlu'nu kızdıran karar: Ahlak yoksunu hakem hastaneye uğrasın
Dosyasında yok yok! Adnan Oktar için kritik gün geldi çattı!
Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan CHP'li vekillere zehir zemberek sözler!
ÖNCEKİ HABERLER
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı! İş gücü istatistikleri
Petrol tesisleri saldırıya uğradı! Brent petrolün varili 66,57 dolara çıktı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Pendik'te feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
Tarkan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik ve başarı dileği
Gaziantep'te düğünde kavga 3 yaralı
Yorumlar 1 yorum