Ersun Yanal Emre Belözoğlu'nun yerine Gustavo'yu oynatacak

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sakatlığından dolayı Alanya deplasmanında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu'nun yerine orta sahada oyun kurma görevini Gustavo'ya verecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.

4 isim yok

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Emre'nin yerine Gustavo

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun Yanal'ın bugünkü en büyük kozu olacak. Yanal, Emre'nin yokluğunda orta sahadaki oyun kurma görevini Brezilyalı isme verecek. Bir diğer yeni transfer Adil Rami'nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Zanka, Ozan, Gustavo, Tolga, Deniz, Roudrigues, Kruse, Vedat Muriç

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.