HABER /  SPOR

Eljif Elmas performansıyla İtalyanları kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, performansıyla İtalyanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. İtalyan basını, Makedon oyuncu için, "Napoli, Elmas'a aşık oldu" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Eljif Elmas, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Takımının cumartesi günü evinde Sampdoria'yı 2-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Makedon oyuncu, performansıyla İtalya'da tam not aldı. Seria A'da takımının ilk hafta Fiorentina ile oynadığı mücadelede son 19, ikinci hafta Juventus deplasmanında da son 17 dakika sahada kalan genç yıldız, cumartesi günü taraftarı önünde Napoli formasıyla ilk kez 11 oynama şansı yakaladı.

Takım adına büyük kazanç

Maçın 76. dakikasında yerini İnsigne'ye bırakan Elmas'ın performansı için çizme basını, "Napoli, Elmas'a çoktan aşık olmuş. Makedon çocuk, genç ve yetenekli olmasına rağmen fazla tanınmıyor. Napoli için büyük sermaye kazandıracak bir oyuncu. Futbolcunun sahadaki olgunluğu ve sürekliliği takım adına büyük kazanç" yorumunu yaptı.

İlgili Haberler
Ersun Yanal Emre Belözoğlu'nun yerine Gustavo'yu oynatacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzonspor Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Husilerden Aramco uyarısı! Her an yeniden vurabiliriz!
Ahmet Davutoğlu’nu destekleyecekler denilen Menzil cemaati'nden açıklama
Kredi çekecekler dikkat! Halkbank faiz oranlarını düşürdü
Türkiye - Rusya - İran zirvesi! Erdoğan Putin ve Ruhani'yi dünya izliyor
Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle dolar/TL 5.73'e kadar yükseldi
Nihat Özdemir: PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla Fethiye'de korkunç yat yangını: Ölü ve yaralılar var
Ersun Yanal Emre Belözoğlu'nun yerine Gustavo'yu oynatacak
Fatih Terim iki yıldızın biletini kesti! Devre arası gönderecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye Zirvesi öncesi önemli açıklama
Denizli'de öğretmenle babaannenin kayıt tartışması hastanede bitti
Gaziantep'te düğünde kavga 3 yaralı
Yorumlar