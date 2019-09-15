Trabzonspor Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor, 4. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ünal Karaman'ın öğrencileri, 2 kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğü koruyamadı, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Zirve yolunda kritik 2 puanı evinde bırakan Trabzon, 8. sırada yer aldı. Başkent ekibi ise ilk kez puanla tanıştı.
Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 4. hafta sonunda 3. beraberliğini aldı.
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Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.
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Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.
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Yenilmezlik serisi sürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybetmesine karşın yenilmezlik serisini sürdürdü.
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