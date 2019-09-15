Trabzonspor Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, 4. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ünal Karaman'ın öğrencileri, 2 kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğü koruyamadı, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Zirve yolunda kritik 2 puanı evinde bırakan Trabzon, 8. sırada yer aldı. Başkent ekibi ise ilk kez puanla tanıştı.

Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 4. hafta sonunda 3. beraberliğini aldı.

121

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

221

Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.

321

Yenilmezlik serisi sürdü

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybetmesine karşın yenilmezlik serisini sürdürdü. 

421