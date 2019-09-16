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Husilerden Aramco uyarısı! Her an yeniden vurabiliriz!

SUUDİ ARABİSTAN 'la Yemen arasında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu vuran Husilerden yeni uyarı geldi.

YEMEN 'deki Husi hareketi, Saudi Aramco petrol işleme tesisinin halen hedefte olduğunu, her an bir saldırı yapılabileceğini bildirdi. Husi hareketi ayrıca bölgedeki yabancıları alanı terk etmeleri konusunda uyardı.

Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" açıklamasını yaptı.

İnsansız hava aracıyla saldırdılar

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea paylaştığı tweetinde Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik saldırıların insansız hava aracı ve jet motoru ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

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