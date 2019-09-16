İstanbul ile birlikte bu iller dikkat! Sağanak yağış etkili olacak
İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevrelerinde bugün sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
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Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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İşte il il hava durumu ve 5 günlük hava durumu raporu...
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