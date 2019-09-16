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Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-M.Başakşehir maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın biletleri ise yarın saat 11.00'de satışa çıkacak.

1 kişinin en fazla 5 bilet alabileceği karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. 100 TL ile 875 TL arasında değişen biletlerin fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

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