Dünya devi Vedat Muriç için Alanya'ya geldi! İşte Fener'in isteyeceği çılgın rakam

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Vedat Muriç için Manchester United devreye girdi ve Kosovalı golcüyü bu akşam oynanacak Alanyaspor maçında mercek altına alacak. Fenerbahçe ise pazarlık masasına 90-100 milyon euro gibi bir rakamla oturacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı formasıyla Çekya ve İngiltere karşısında sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin yeni gözdesi oldu.

Manchester United’ın gözlemcisi izleyecek

İngiltere maçında Tottenham’ın tribünden takip ettiği yıldız oyuncuyu bu akşam ise Alanya maçında Manchester United’ın gözlemci ekibinden Krsto Kilibarda izleyecek.

Rapor tutacak

Kilibarda, Alanya karşısında da gollerine devam etmek isteyen Kosovalı forvet hakkında izlenimlerini Kırmızı Şeytanlar’ın hocası Ole Gunnar Solskjaer’e iletecek.

90-100 milyon euro

Öte yandan Sabah gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, "Fenerbahçe'nin Muriqi için pazarlıklarda talep edeceği rakam 30-40 milyon euro filan değil. Bale gibi 90-100 milyon euro gibi bir rakamla masaya oturacaklar" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye zor anlar yaşatmıştı

Vedat'ı Kosova'nın İngiltere ile oynadığı özel maçta Tottenham scoutları da tribünden takip etmiş, notlarını almıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Kosova formasıyla Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı.