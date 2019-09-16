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Roma - Başakşehir maçına İspanyol hakem

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele edecek olan M.Başakşehir, ilk maçında İtalya deplasmanında Roma ile karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez düdük çalacak.

Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

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