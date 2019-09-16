Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne bakın ne söylemiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir belediye başkanlarını kabul ettiği Beştepe'de, Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırılmasıyla ilgili yeni şaşırtıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oturduğu kırık sandalye tartışılmaya devam ediyor.

Onlarca sandalye içinde kırık sandalyenin İmamoğlu'na denk gelmesi polemik konusu oldu. CHP'liler bilinçli bir seçim olduğu iddiasını ortaya atarken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında konuya farklı bir boyut kazandırdı.

O toplantıdaki tüm sandalyeler Gül döneminde alınmış

Selvi, kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyelerin Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alındığını ve Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşındığını yazdı.

Kırık sandalye olayına ilişkin bir ilginç ayrıntıyı da Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, verdi. Küçükkaya bugünkü köşe yazısında, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kandilli'de verdiği davette Beştepe'de yaşanan 'kırık sandalye' olayının gündeme geldiğini yazdı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Senin de koltuğun sallanıyor

Küçükkaya, İmamoğlu'nun Beştepe'deki ‘kırık sandalye’ olayına göndermede bulunarak "Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor" dediğini ve sözlerinin salonda büyük alkış aldığını aktardı.