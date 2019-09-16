Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! EYT'de yeni gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) talimatı sonrasında süreç yeniden hareketlendi.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

onuyla ilgili konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.

EYT sorunu nasıl başladı?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999’da DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümeti tarafından kabul edilen ve emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.

Sayı kaç?

Bu konuyla ilgili net bir veri bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayının 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere toplam 6.3 milyon kişi olduğunu söylemişti. Söz konusu EYT düzenlemesinin Meclis’ten geçmesi durumunda bu yasadan faydalanacak ve hemen emekli olabileceklerin sayısını 1.3 milyon olarak duyurmuştu. Oranlayarak hesaplanınca hemen emekli olabilecek kamu çalışanı sayısı yaklaşık 216 bin kişiyken, geri kalanlar ise özel sektörde ya da kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneğinin” iddiasına göre ise bundan hemen yararlanacak olanların sayısı yaklaşık 700 bin kişidir.

Hangi tarihten sonrayı kapsıyor?

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayacak.