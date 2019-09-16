Abdullah Ağar Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir deyip bombayı patlattı

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Suudi Arabistan’ın en önemli 2 rafinerisine yapılan drone saldırısını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri analiz etti. Ağar ABD'nin sürekli karşılıklı restleştiği İran'la işbirliği yapabileceğini iddia etti.

Ağar, Suudi Arabistan’da drone ile vurulan iki rafineri ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, Suudi Arabistan’ı bundan sonra çok daha zorlu günler beklediğine işaret ederek, Ortadoğu’da dengelerin değiştiği yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Ağar analizinde, Ortadoğu’da bütün dengelerin değiştiği yeni bir sürecin başlayabileceğine dikkat çekerek, “Bilinmez, ama kapitalizmin dişlilerini şu zamana kadar Sünni eksen üzerinden yağlayan ABD, bundan sonra Şii eksen üzerinden bir yıkama yağlama operasyonuna girişir mi? Böylece Atlantik, Avrasya’ya fena da bir gol atmaz mı? Olmaz olmaz demeyin. Burası Ortadoğu.” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’da işler daha da karışacak gibi

Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin birçok soru ve senaryo üretilebileceğine işaret eden Ağar, “Suud tehdidini gerçeğe dönüştürür, İran’ı Suriye, Yemen ve Irak’ta vurur mu? Peki İran’dan başka hamleler gelir mi? Örneğin Kudüs gücü ve Kasım Süleymani, yarın Bahreyn ve körfez emirlikleri başta, başka alanlarda da Suud’u sıkıştırmaya kalkarsa, Suud ne yapar? Hele hele Basra Körfezinde çarşı karışır, Hürmüz boğazı kapanır, Bab-ül Mendep kervana katılır, İran’ın asilleri Kasım Süleymani ve ekürisi ile Şii vekil ve fedaileri Ortadoğu’yu Kel Ali’nin bağına çevirmeye kalkarlarsa ne olur?

Kuveyt şimdiden olağanüstü hal ilan etti bile

Baksanıza Kuveyt şimdiden olağanüstü hal ilan etti bile. Suudi Arabistan Mısır, BAE, İsrail ve ABD ile geliştirdiği iş birliği ve ittifaklardan istediği destek ve alabilecek, aradığı sonuçlara ulaşabilecek mi? Belki de kabul ettiği Ilımlı İslam’ın neden olacağı lanetle patlatacağı yeni yer Suudi Arabistan olur? Belki de Ilımlı İslam soslu Vehhabi radikalizmi daha da sertleşir.” yorumunda bulundu.

ABD’nin yeni müttefiki İran olabilir mi?

Ortadoğu’da ilişkilerin asimetrik bir yapıda olduğunu ve oyuncuların her an farklı rollerde oynayabileceğini belirten Ağar, şöyle devam etti: Peki ABD, bu tehlikeli tırmanış ve olası senaryolar karşısında ne yapar? Kontrollü bir kriz üzerinden yeni bir menfaat katmanı üretebilir mi? Yoksa o da ipin ucunu kaçırıp (!), yeni arayışlara girer, oltasını Şii ve karasularına sarkıtır mı? Bilinmez, ama kapitalizmin dişlilerini şu zamana kadar Sünni eksen üzerinden yağlayan ABD, bundan sonra Şii eksen üzerinden bir yıkama yağlama operasyonuna girişir mi?

Böylece Atlantik, Avrasya’ya fena da bir gol atmaz mı?

Böylece Atlantik, Avrasya’ya fena da bir gol atmaz mı? Olmaz olmaz demeyin. Burası Ortadoğu. Asimetrik iş birliklerinin ispatları Irak’ın işgal örgütlerinde ve Afganistan’daki hedef koordinatlarında gizlidir. Karşılıklı rekabetin, eksenleşmenin, düşmanlaşmanın, çatışma ve savaşların karşılıklı (simbiyotik) faydasını da unutmayalım derim.”