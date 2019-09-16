Üniversiteli öğrenciler 1 TL ile 100 km gidebilen elektrikli araba ürettiler
KASTAMONU'da bir grup TÜBİTAK desteği de alarak 1 TL ile 100 km gidebilen elektrikli otomobil üretti.
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği’nde öğrenim gören 25 öğrenci, ders dışı arta kalan zamanlarını daha iyi değerlendirmek, öğrencilerin kafelerde boş yere vakit geçirmesinin önüne geçmek ve insanlığa faydalı teknoloji üretebilmek adına bir araya geldi.
Öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen Efficiency Challenge yarışmasına da katılmaya karar verdi. 4 aşamadan oluşan Efficiency Challenge Yarışmasına katılabilmek için hocalarının yolunu tutan 25 öğrenci, hocalarından da onay aldıktan sonra çalışmalara başladı. İlk olarak TÜBİTAK’ın şartları doğrultusunda taslak proje hazırlandı.
Yetkili kurula gönderilen taslak proje kabul edildi. Yarışmanın ikinci aşamasına hazırlanan öğrenciler projesini tasarladıkları elektrikli otomobilin 3 boyutlu görsellerini, kısmi özelliklerini de içeren proje dosyasını hazırlayarak tekrardan TÜBİTAK’a sundu.
Atabey Gazi, 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol kat edebiliyor
4 aşamalı yarışmanın 2 aşamasını geçen 25 kişilik öğrenci ekibi, öğretim üyeleri hocaları ile birlikte 3 ay boyunca gece gündüz demeden tamamen yerli imkânları kullanarak elektrikli otomobil üretti. Atabey Gazi adını verdikleri otomobil, 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol kat edebiliyor.