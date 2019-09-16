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AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

AK Partili Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçlarını toplattı.

Çınar, "Ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ara vermeden devam edeceğiz"

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz." diyen Çınar, şu değerlendirmeleri yaptı.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz.

Bu kapsamda belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik.
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