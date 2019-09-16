HABER /  DÜNYA

Hulusi Akar ile İranlı mevkidaşı Hatami görüşmesinin detayları belli oldu

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile Milli Savunma Bakanı Akar bir araya geldi. Görüşmede ikili ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

"Merhaba asker" diyerek selamladı

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Bölgesel güvenlik ve savunma konuları

Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

"Türkiye İran için önemli bir yere sahip"

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, 2017 yılında İran ve Türkiye'nin tarihi, dini ve kültürel birlikteliğe sahip iki millet olduğuna işaret ederek, "Türkiye, savunma ve güvenlik açısından İran'ın dış politikasında önemli bir yere sahiptir." açıklaması yapmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul ile birlikte bu iller dikkat! Sağanak yağış etkili olacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP önündeki eylemde gerginlik! Binaya saldırmaya çalıştı
Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var
İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! EYT'de yeni gelişme!
Tepkiler çığ gibi! Önce köpeğe sonra çocuğa taş attı
Abdullah Ağar Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir deyip bombayı patlattı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Mahmut Tanal'dan Akit yazarına: Sınıf arkadaşımdı fakültede bana imrenirdi
Bratislava - Beşiktaş maçında düdük Kristo Tohver'de
Roma - Başakşehir maçına İspanyol hakem
Brugge-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Taksi ücretlerine yüzde 25 zam gelmişti! Memnun olmadılar yeni zam talebi
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır 2019 MEB girişi
Yorumlar