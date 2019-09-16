Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var

Arakan'da Müslümanlara yönelik insanlık zulmü devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM)'den açıklama geldi. BM yeni delillerin çıktığını ve Myanmar'da soykırım yapıldığını açıkladı.
BM, Myanmar hükümeti'nin, Arakanlı Müslümanlara karşı insanlık dışı eylem ve zulümlerini sürdürdüğünü açıkladı.
Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerinin sayısı 720 bini geçti. Ülkenin güneyinde bugün yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyor.
Soykırım niyetiyle yapılıyor
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının, yeni delillerle pekiştiğini açıkladı. Ayrıca BM, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.
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