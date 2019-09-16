HABER /  DÜNYA

Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var

Arakan'da Müslümanlara yönelik insanlık zulmü devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM)'den açıklama geldi. BM yeni delillerin çıktığını ve Myanmar'da soykırım yapıldığını açıkladı.

BM, Myanmar hükümeti'nin, Arakanlı Müslümanlara karşı insanlık dışı eylem ve zulümlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerinin sayısı 720 bini geçti. Ülkenin güneyinde bugün yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyor. 

Soykırım niyetiyle yapılıyor

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının, yeni delillerle pekiştiğini açıkladı. Ayrıca BM, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Teknoloji üretmek için bir araya geldiler! Atık malzemelerden 1 TL ile 100 km gidebilen araç ürettiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
Tepkiler çığ gibi! Önce köpeğe sonra çocuğa taş attı
Abdullah Ağar Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir deyip bombayı patlattı
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne bakın ne söylemiş!
Ankara'da önemli zirve Erdoğan Putin Ruhani bir araya geliyor
Dünya devi Vedat Muriç için Alanya'ya geldi! İşte Fener'in isteyeceği çılgın rakam
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! EYT'de yeni gelişme!
Bratislava - Beşiktaş maçında düdük Kristo Tohver'de
Roma - Başakşehir maçına İspanyol hakem
Brugge-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Taksi ücretlerine yüzde 25 zam gelmişti! Memnun olmadılar yeni zam talebi
Emine Beder aşure tarifi yapılışı malzemeler sırayla nasıl konur?
Yorumlar