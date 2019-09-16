İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesi sonrası işten çıkarılan bir grup işçi, CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemi başlattı.

İşten çıkartılan güvenlik personeli Mehmet Akgün, yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini belirterek, "Biz burada hiçbir suç işlemedik. İstanbul'a hizmet ettik, İstanbul'un hizmetkarı olduk. İşimizde de riyakarlı insanlarız. Birimlerimizin yerini değnekçiler aldı. Diğer birimlerimizin yerini de farklı farklı insanlar aldı. Biz bize verilen namus sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağınıza dair söz verdiniz. Hiç kimseyi işten çıkarılmayacaktı. Park personellerini çıkardılar parklar şuanda güvensiz. İspark personelleri kapatıldı, yerine değnekçiler geldi. Biz eylemimizi sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işçilere verdiği sözü yerine getirdiği zaman işlerimizin başına dönünce eylemimizi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat, "Bir SMS mesajıyla işimizden edildik, mağduruz. Şuan bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Bize bankamatikçi diyorlar biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Biz çipli palaskalarla çalışıyorduk, her saniyemiz her dakikamız kayıtlı, bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz" dedi.

"Verdiği sözü tutmasını istiyoruz"

Küçük Çamlıca Korusunda güvenlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır ise, "Bizim istediğimiz sadece Belediye başkanımızın ve Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği sözü tutması, sadece biz bunu istiyoruz. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz, o amaçla buraya geldik. Burada sessizce oturma eylemi yapıyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar" dedi.

Saraçhane'deki eylem de sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin Saraçhane'deki belediye binası önünde başlattığı eylem 18'inci gününe girdi.

İşlerinden çıkarılan işçiler, sık sık "söz namustur", zulme karşı omuz omuza", "İşçiler burada, namus sözü nerede" şeklinde sloganlar attılar. İşten çıkarıldığını mesajla öğrenen İSFALT A.Ş'de iş makinesi operatörü olarak çalışan Adem Demir, " Sebepsiz yere bir mesajla işten çıkarıldık. Bunun izahını istiyoruz ama hiçbir yetkili bize bunu açıklayamıyor. Komisyon kuruldu. Bunun sonucunu bekliyoruz. Mücadelemize burada devam edeceğiz. Bizim tek amacımız evimize ekmek getirmek. Başka hiçbir derdimiz yok. Hiçbir neden, sebep yok. İşimize gidip gelen insanlarız. Girişte çıkışta kart basıyoruz. Bize 'bankamatik memuru' diyorlar. Biz bankamatik memuru değiliz" diye konuştu.