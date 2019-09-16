HABER /  DÜNYA

Beşar Esed'den BM'ye beklenmedik başvuru! Özerkliği görüştüğü YPG'yle ilgili

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esed, Ankara'da bugün gerçekleşen üçlü zirve öncesinde sürpriz bir başvuruda bulundu. Başvuru YPG örgütüyle ilgili.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin dışişleri bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'yı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderdiği mektupta şikayet etti.

Terör örgütü YPG/PKK ile defalarca müzakere masasına oturan ve çok alanda iş birliği yapan Esed rejimi, mektupta, SDG için (YPG/PKK) "ayrılıkçı terör örgütü" ifadesini kullandı.

Mektupta, SDG'nin "Suriye halkına karşı Batılı ülkelerle ortak hareket ettiği" belirtilirken, örgütün Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

Esed önceden YPG ile özerkliği görüşüyordu
Beşar Esed yönetiminin başvurusu zamanlama açısından manidar. Türkiye, İran ve Rusya zirvesi öncesinde gelen başvuru, Esed'in Kürtler'e ilişkin yeni politikasının işaretini veriyor. 

Bugüne kadar Esed yönetimi YPG'ye ses etmediği gibi özerklik görüşmeleri bile başlatmıştı. Dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Daha sonrasında da rejim ve örgüt arasında Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapılmıştı.

Suriye'nin üçte biri YPG işgalinde
Suriye'nin üçte birini elinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde rejimle petrol çıkarıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de, YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hepsi aynı kavgada öldürüldü geriye bu fotoğraf kaldı
AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı
HDP önündeki eylemde gerginlik! Binaya saldırmaya çalıştı
Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var
İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! EYT'de yeni gelişme!
ÖNCEKİ HABERLER
Halis Özkahya, Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek
Kredi çekecekler dikkat! Halkbank faiz oranlarını düşürdü
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı için Ankara'ya geldi
Hulusi Akar ile İranlı mevkidaşı Hatami görüşmesinin detayları belli oldu
Zonguldak'ta dalgalar arasında can pazarı
Yorumlar 1 yorum