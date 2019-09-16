Ekuban'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ganalı futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bordo-mavili takımda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ekuban, bugün ameliyat oldu.

2 ay sonra sahalara dönecek

Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban, bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.