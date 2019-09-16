HABER /  TRABZONSPOR

Ekuban'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ganalı futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bordo-mavili takımda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ekuban, bugün ameliyat oldu.

2 ay sonra sahalara dönecek
Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban, bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşar Esed'den BM'ye beklenmedik başvuru! Özerkliği görüştüğü YPG'yle ilgili
Hepsi aynı kavgada öldürüldü geriye bu fotoğraf kaldı
AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı
HDP önündeki eylemde gerginlik! Binaya saldırmaya çalıştı
Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var
İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Halis Özkahya, Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek
Kredi çekecekler dikkat! Halkbank faiz oranlarını düşürdü
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı için Ankara'ya geldi
Hulusi Akar ile İranlı mevkidaşı Hatami görüşmesinin detayları belli oldu
Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar