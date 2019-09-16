HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıların yüzünü güldürdü

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dosya gönderme kotasını yükseltti.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma gelen güncelleme ile gündemde.

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

E-mail yerine artık WhatsApp

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” ifadelerine yer verdi.

Telegram rakibini hafife aldı

WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı:

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram’ı deneyin”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Üniversiteli öğrenciler 1 TL ile 100 km gidebilen elektrikli araba ürettiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Turan'dan AK Parti'deki istifalar için çarpıcı açıklamalar
Beşar Esed'den BM'ye beklenmedik başvuru! Özerkliği görüştüğü YPG'yle ilgili
Hepsi aynı kavgada öldürüldü geriye bu fotoğraf kaldı
AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı
HDP önündeki eylemde gerginlik! Binaya saldırmaya çalıştı
Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var
ÖNCEKİ HABERLER
ABD ile 5. ortak hava devriyesi başladı
Ekuban'dan Trabzonspor'a kötü haber
Halis Özkahya, Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek
Kredi çekecekler dikkat! Halkbank faiz oranlarını düşürdü
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Zonguldak'ta dalgalar arasında can pazarı
Yorumlar