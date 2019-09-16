WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıların yüzünü güldürdü

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dosya gönderme kotasını yükseltti.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma gelen güncelleme ile gündemde.

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

E-mail yerine artık WhatsApp

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” ifadelerine yer verdi.

Telegram rakibini hafife aldı

WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı:

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram’ı deneyin”