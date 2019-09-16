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Mahmut Tanal'dan Akit yazarına olay sözler! Sınıf arkadaşımdı ezikti fakültede bana imrenirdi

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, kendisine köşe yazısında sert sözlerle eleştirilerde bulunan Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’na sosyal medya hesabından yine aynı sertlikte cevap verdi. Tanal'ın ifadeleri olay oldu.

Avukat kökenli CHP'li Tanal, köşe yazısında kendisini ve Sezgin Tanrıkulu’nu, Cumartesi Annelerinin eylemlerine destek verip Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermedikleri öne sürerek, hakaret içeren bir dille eleştiren Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na cevap verdi.

Tanal, Karahasanoğlu ile İstanbul Hukuk Fakültesi’nde sınıf arkadaşı olduklarını aktararak, o dönem asosyal, içine kapanık biri olduğu için ona acıdıklarını söyledi.

İşte Tanal'ın çok konuşulucak ifadeleri;

Karahasanoğlu Tanal hakkında ne demişti?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal'ı “Cumartesi Anneleri” eylemine katılırken Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen annelere gitmemeleri hakaret vari bir dille eleştirerek "Ben size.. 'Alçaksınız' derim 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim..Ulan öküzler.. Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun.. O annelerin çocukları dağa kaçırılmış mı? Kaçırılmış. Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar.. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur.. Olmasa ne olur?” ifadelerini kullanmıştı.

Ali İhsan Karahasanoğlu

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