Diyarbakır'da eylem yapan anneleri tehdit eden HDP'li tutuklandı

DİYARBAKIR'da kayıp oğullarının bulunması için oturma eylemi yapan ailenin bir yakınını tehdit eden ve bu nedenle gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi, tutukland

3 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önünde başlayan annelerin oturma eylemi sürüyor.

Sayı giderek artarken, suçlamaların adresi HDP'liler sözlü taciz ve tehditlere başladı. Binaya giriş ve çıkışlarda annelere hakaret edip, küfürler yağdıran terör örgütünün siyasi bağlantısının üyeleri, işi daha da ileri bir boyuta taşıdı.

Tek dertleri çocuklarına kavuşmak olan annelere karşı acıması olmayan partililer, bu kez onlara destek verenleri de hedef aldı.

Mesajla küfürler yağdırdı tehdit etti

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen Süleyman Büyük, 30 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğulları Süleyman'ın bulunması için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları olan M.B.'ye, küfür içerikli mesajlar gönderip tehdit etti.

M.B.'nin durumu anlattığı ailesinin başvurusuyla, polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Tutuklandı

Evinde gözaltına alınan Büyük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.