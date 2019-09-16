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Fatih Terim iki yıldızın biletini kesti! Devre arası gönderecek

Galatasaray'da ilk 4 hafta beklentilerin altında bir performans sergileyen Nagatomo ve Mariano ile yolların ayrılması gündeme geldi. 

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı. Transferin son gününde dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun transferini duyuran sarı-kırmızılılar, Lemina, Andone, Babel, Seri ve Nzonzi gibi Avrupa piyasasında ismini duyurmuş yıldızlara imza attırdı.

3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray alternatifi bol bir kadro kurmuş ve iddiasını konuşturmuştu. Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kalırken sarı-kırmızılı takım 7 puan toplarken 5 puan kaybı yaşadı. Puan kayıpları bir yana oynanan futboldan şu ana kadar memnun olmayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim duruma el koymaya hazırlanıyor. 

Linnes'e geri dönüş yolu açıldı
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, TFF'ye bildirdiği kadroda Martin Linnes'i dışarda bırakmıştı. Sözleşmesi dondurulan Martin Linnes'in Kasımpaşa maçında tribünlerdeki üzüntülü hali gözlerden kaçmadı. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği oyuncu 'Ocak ayında geri döneceğim' diyerek de hırsını ortaya koydu.

Nagatomo ve Mariano ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da ilk 4 hafta beklentilerin altında bir performans sergileyen Nagatomo ve Mariano ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sezon sonunda kontratları bitecek olan Nagatomo ve Mariano ile devre arasında teklif gelmesi halinde yönetim de yollarını ayırmayı planlıyor.

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