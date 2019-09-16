İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay tartıştığı karısını ve kayınvalidesini bıçakladı

İstanbul'da bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Olayın ardından polisi arayarak teslim olan şahıs tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüdü.

10 yerinden bıçakladı

Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş. de dahil olurken, Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla karısı Güllü G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi de yaralayan Abdulkafur G., evlerinin karşısındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi aradı.

Tutuklandı

Vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken, annesi can havliyle pencereyi açarak duvara vurup yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Abdulkafur G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güllü G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.