HABER /  YEREL

İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay tartıştığı karısını ve kayınvalidesini bıçakladı

İstanbul'da bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Olayın ardından polisi arayarak teslim olan şahıs tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüdü.

10 yerinden bıçakladı

Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş. de dahil olurken, Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla karısı Güllü G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi de yaralayan Abdulkafur G., evlerinin karşısındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi aradı.

Tutuklandı

Vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken, annesi can havliyle pencereyi açarak duvara vurup yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Abdulkafur G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güllü G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Turan'dan AK Parti'deki istifalar için çarpıcı açıklamalar
Beşar Esed'den BM'ye beklenmedik başvuru! Özerkliği görüştüğü YPG'yle ilgili
Hepsi aynı kavgada öldürüldü geriye bu fotoğraf kaldı
AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı
HDP önündeki eylemde gerginlik! Binaya saldırmaya çalıştı
Birleşmiş Milletler açıkladı! Myanmar'da soykırım var
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıların yüzünü güldürdü
ABD ile 5. ortak hava devriyesi başladı
Ekuban'dan Trabzonspor'a kötü haber
Halis Özkahya, Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek
Kredi çekecekler dikkat! Halkbank faiz oranlarını düşürdü
Muharrem ayı bitiş tarihi ne zaman Safer ayı ne zaman başlıyor?
Yorumlar