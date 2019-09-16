Saadet Partisi'nden Cübbeli Ahmet'e yanıt! Akılınıza yatmayan ne varsa...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ''Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin'' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'ya Saadet Partisi'nden cevap geldi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önceki gün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yüklenmişti. Konuyla ilgili Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Cübbeli Hoca'ya cevap verdi.

Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin

Cübbeli Ahmet, son sohbetinde Karamollaoğlu'nu eleştirerek, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir” demiş, Karamollaoğlu için de, “Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet'e çağrı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim ise, Cübbeli Ahmet'in sözlerine bir yanıt verdi. Abdullah Sevim, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, Cübbeli'nin bu çıkışlarına üzüldüklerini ifade ederken, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bu tarz çıkışlarının dahil olduğu, bizim de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, İsmailağa Camiasını da üzdüğünü ve yaraladığını" dedi.

Cübbeli'ye davet

Cübbeli Ahmet'e açık davette de bulunan Sevim, "Buyrun gelin, İl Başkanlığımızda bir kahve içelim. Aklınıza yatmayan ne varsa sorun söyleyelim" diye belirtti.

Ben buradan Cübbeli Ahmet Hoca’ya açık davette bulunmak istiyorum. Buyurun gelin, İl Başkanlığımızda bir kahve içelim. Aklınıza yatmayan ne varsa sorun söyleyelim. — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) September 16, 2019