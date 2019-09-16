Erdoğan Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi Putin ve Ruhani ile başbaşa görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi ikili görüşmeler yaptı.
Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan Putin'i ve Ruhani'yi, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.
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Başbaşa görüşmeler yaklaşık iki saat sürdü. İkili görüşmelerin ardından heyetlerle birlikte görüşülmeye geçildi.
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Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.
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