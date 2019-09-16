Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı! Volkswagen'den 1,3 milyar euroluk yatırım

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen'in 1,3 milyar euroluk yatırımı Türkiye'de yapacağını açıkladı. Türkiye'de 22 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek bu otomobil fabrikası yatırımı ile Volkswagen bünyesindeki Skoda ve Seat üretilecek.

Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

"Fabrikanın yeri belli"

Ticaret Bakanı Pekcan, katıldığı televizyon programında Volkswagen'in yatırım sürecine ilişkin müjdeyi verdi. Pekcan, "Alman Ticaret Bakanı finale yaklaşıldığını söylüyor. Bakanlar lehimize karar verdiğini söylüyor. Fabrikanın yeri belli" dedi. Bakan Pekcan, fabrika yatırımının yapılacağı bölgenin netleştiğini belirtirken, yılbaşından bu yana Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirketin Manisa'ya yatırım yapması bekleniyor.

Skoda ve Seat üretilecek

VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. Türkiye, 1990 Opel, 1994 Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda yatırım yapmıştı. VW Türkiye fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat içinde üretim yapacak. VW'nin Türkiye'yi tercih etmesinde ekonomide son dönemde sergilenen başarılı performansın da etkili olduğu belirtiliyor.