İki uzman çavuşumuzun kanı yerde kalmadı! PKK'lı Botan paketlendi

Son dönemde terörle amansız bir mücadele veren İçişleri Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın şehit edilmesi olayının faillerinden Botan kod adlı İbrahim Tatlı öldürüldüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz Haziran ayında PKK terör örgütü tarafından kalleşce şehit edilen iki uzman çavuşumuzun kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin Botan kod adlı İbrahim Tatlı'nın öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık'tan açıklama

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin Botan kod adlı İbrahim Tatlı olduğu tespit edilmiştir."

Teröristin,11 Haziran 2019 tarihinde, Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş EDE ve Jandarma Uzman Çavuş Emre ÜÇKAN’ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim YILDIZ ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan ÇAKMAK’ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

'Zınar' da öldürülmüştü

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Zınar kod adlı Hayrettin Akdoğan, 27 Ağustos tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Haziran ayında şehit olmuşlardı Haziran ayında Tunceli'de, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerimizden 2'si, kaldırıldıkları hastanede Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan şehit olmuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE BUGÜNKÜ GELİŞMELER

Bu sabah MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Tunceli'de bir terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Van'da terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tuzaklanmış havan mermisi ve EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-3 Harekâtı’nda kapsamında ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle:

Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg'lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi.

Hava harekatında 2 terörist da etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.

12 Eylül tarihinde Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Yakalanan terörist konuştu cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır'da yakalanarak, Mardin'e getirilen PKK'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömeryan kırsalında ortak operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince 12 noktada arama yapıldı.